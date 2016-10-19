Игорь Лебедев: "Мутко как никто погружен в российский спорт"

Спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев считает, что повышение Виталия Мутко с должности министра спорта РФ на должность вице-премьера страны является ожидаемым событием.

Сегодня Президент России Владимир Путин одобрил кандидатуру Виталия Мутко на пост вице-премьера, который будет курировать вопросы спорта, туризма и молодежной политики. А его место в Министерстве спорта займет олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков.

– Я считаю, что за восемь лет на посту министра спорта Мутко сделал больше положительного. Это касается и зимней Олимпиады в Сочи, которую мы выиграли, и летней в Бразилии, где олимпийская сборная выступила неплохо, несмотря на то что не все спортсмены смогли поехать, – приводит ТАСС слова Лебедева. – Вопросы подготовки спортсменов в большей степени лежат на федерациях и Министерстве спорта, чем на Олимпийском комитете России. Поэтому я считаю, что повышение Мутко достаточно ожидаемо. Виталий Леонтьевич как никто другой погружен в российский спорт: я с ним неоднократно встречался, и удивляет, насколько он детально знает все проблемы, вопросы, больные места, и более того, о каком спортсмене с ним ни заговори, он знает всех по именам. Это говорит о его глубоком знании дела и глубокой погруженности в данный вопрос. В последнее время в него летит немало камней в связи с нашими проблемами, но у нас в стране привыкли только к победам. Хотя спорт – это еще и проигрыши, их тоже надо воспринимать достойно.