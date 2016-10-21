19:49 | ХРОНИКА

Игорь Казиков: "Решение о проведении Евроигр-2019 в Белоруссии - правильное"

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Руководитель российских спортивных делегаций на Европейских играх-2015 в Баку и Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро Игорь Казиков считает, что Генеральная ассамблея ЕОК приняла правильное решение о проведении вторых Евроигр в 2019 году в Белоруссии. Он также выразил надежду на то, что после 2019-го число стран, которые захотят провести эти соревнования, возрастет.

– Я считаю, что сегодня было принято правильное решение, – приводит ТАСС слова Казикова. – У Белоруссии очень хорошие спортивные традиции. Немаловажен и географический фактор, так как Белоруссия находится практически в центре Европы, и нам очень удобно до этой страны добираться.

Сегодня выступал глава государства Александр Лукашенко. Он сказал, что Белоруссия не хочет тратить огромные деньги на церемонии открытия и закрытия. Организаторам важнее сделать доброжелательную обстановку для спортсменов во время самих Игр, чтобы атлеты имели возможность показать лучшие для себя результаты.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3724910

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КОММЕНТАРИИ (1)
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and0508

Кому эти игры нужны ? Ради понтов ..Страна в упадке ...а тут такие затраты

20:47

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