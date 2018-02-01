Холдингу "Национальная Медиа Группа" - 10 лет!

Сегодня "Национальная Медиа Группа" (НМГ), куда входит издательский дом "Спорт-Экспресс", празднует юбилей – 10 лет. Холдинг был основан 1 февраля 2008 года. "СЭ" поздравляет руководство и сотрудников "Национальной Медиа Группы" с этой знаменательной датой.

На сайте Кремля опубликована поздравительная телеграмма Президента России Владимира Путина.

"За прошедшее время холдинг в полной мере реализовал свой солидный творческий, консолидирующий потенциал, вошёл в число крупнейших, конкурентоспособных и наиболее эффективных компаний в отечественной медиаиндустрии, – говорится в заявлении.

Важно, что сегодня под эгидой "Национальной Медиа Группы" воплощается в жизнь большое количество информационных и развлекательных проектов, которые вызывают заинтересованное внимание самой широкой аудитории, ведется неустанная работа над совершенствованием технологий и продуктов медиарынка.

И конечно, отмечу ощутимую поддержку, которую ваша компания неизменно оказывает значимым социальным и гуманитарным инициативам, в том числе ориентированным на воспитание подрастающего поколения".

На сегодняшний день НМГ является одним из крупнейших холдингов России, объединяющим активы ключевых сегментов российского медиарынка. В его состав полностью или частично входят: Первый канал, МИЦ "Известия" и газета "Известия", ИД "Спорт-Экспресс", телеканал РЕН ТВ, телеканал "78", телерадиокомпания "Петербург – Пятый канал", ООО "Арт Пикчерс Вижн", газета "Metro-Петербург", компания "Медиа Альянс" (телеканалы Discovery, Eurosport, Turner), российские телеканалы Viasat, школа кино и телевидения "Индустрия", технологическая платформа AmderData.