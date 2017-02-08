Госдума РФ ужесточит ответственность за поведение болельщиков

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект об ужесточении административной ответственности за нарушение правил поведения зрителей при проведении спортивных состязаний, сообщает ТАСС. Предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях ряд поправок. В частности, штрафы за нарушение запрета на посещение спортивных турниров вырастут с 20 - 25 тысяч до 40 - 50 тысяч. Возможность ареста на срок от 10 до 15 суток остается в качестве альтернативной меры.

Одновременно вводится административная ответственность за "грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований" в виде штрафа в размере от 10 до 20 тысяч или ареста до 15 суток с запретом на посещение спортивных матчей на срок от 1 до 7 лет. Под "грубым нарушением" понимаются действия, "создающие угрозу безопасности, жизни, здоровью лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему территории", а также повлекшие прекращение спортивного матча.