Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете ставок на детский спорт

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий организаторам азартных игр принимать ставки на детско-юношеские спортивные соревнования, сообщает ТАСС. Законопроект был инициирован группой депутатов от ЛДПР.

окумент предусматривает запрет центрам учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов принимать от физлиц денежные средства, в том числе электронные, учитывать и переводить их организатору азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе на официальные детско-юношеские спортивные соревнования.

"У несовершеннолетних спортсменов психика менее устойчива, чем у взрослого сформировавшегося человека, границы дозволенного частично размыты, что повышает риск готовности несовершеннолетних спортсменов играть на матчах с предрешенным результатом и рождает соблазн у криминалитета использовать спортивные соревнования детско-юношеских спортивных команд в своих корыстных интересах", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

За нарушение запрета на ставки предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей для юрлиц или приостановление деятельности юрлица на срок до 90 суток.