Госдума наградила журналиста "СЭ"

Заместитель главного редактора ИД "Спорт-Экспресс" Дмитрий СИМОНОВ стал обладателем почетной грамоты от Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной думы РФ. Наш журналист отмечен за освещение крупнейших профессиональных спортивных турниров и мероприятий детско-юношеского и массового спорта, а также за активное участие в проведении Турнира дворовых команд "СЭ" (ТДК) – крупнейшего соревнования любительских команд Москвы и Подмосковья. Грамота подписана главой комитета Михаилом Дегтяревым.

Награда Дмитрия Симонова. Фото Сергей НОВИКОВ, "СЭ"

Дмитрий Симонов работает в "СЭ" с апреля 2010 года, он занимал должности корреспондента отдела футбола, заместителя шефа отдела футбола, шефа отдела футбола, а с 2016 года является заместителем главного редактора. За это время он освещал Олимпийские игры-2012, -2014 и -2016, чемпионаты Европы-2012 и -2016, чемпионат мира-2014 и другие крупные турниры по различным видам спорта.

Турнир дворовых команд "СЭ" (ТДК) был создан в 1999 году основателем "СЭ" Владимиром Кучмием. С тех пор состоялось уже 17 сезонов, где на безвозмездной основе участвуют дети и взрослые, юноши и девушки – сотни команд и тысячи игроков из Московского региона.