Госдума может принять закон о наказаниях за правонарушения на стадионах до конца года

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев сообщил, что законопроект об административной ответственности за грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований может быть принят до конца года. Сегодня Правительство РФ направило законопроет на рассмотрение. В случае его принятия будет определено пояните грубого правонарушения и введены новые меры наказания.

- Инициатива правительством внесена, такие законы достаточно быстро проходят, - приводит ТАСС слова Свищева. - Все законы, которые разрабатываются, в том числе по болельщикам, необходимы для того, чтобы не ужесточить наказание , а предотвратить возможное правонарушение.

Мы очень надеемся, что предложенные меры наказания предотвратят желание у болельщиков осуществлять противоправные действия. Безопасность на спортивных аренах - это самое главное. Родители, отпускающие детей на стадионы, должны быть уверены, что там будет безопасно.