Голодец сменила Мутко в составе Совета при президенте России по спорту

Вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец сменила зампредседателя правительства РФ Виталия Мутко в составе Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта. Указ о внесении изменений в состав Совета опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Мутко с 18 мая 2018 года является заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития. Голодец до назначения на должность вице-премьера по вопросам культуры, спорта и туризма курировала социальную сферу и культуру.

Председателем Совета остался Владимир Путин, его заместителями стали Голодец и помощник президента РФ Игорь Левитин. Секретарем Совета назначен замначальника Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета РФ Алексей Кулаковский.

В состав Совета также включен президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, губернаторы Калининградской области Антон Алиханов, Ростовской области Василий Голубев и Свердловской области Евгений Куйвашев.

Совет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта был учрежден в 2012 году.