Голодец предложено сменить Мутко на посту вице-премьера по спорту

Кандидат на пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев определился с кандидатами на ключевые посты в правительстве, сообщает ТАСС. Пост вице-премьера по вопросам культуры и спорта предложен 55-летней Ольге Голодец. Ранее она на посту заместителя председателя правительства Российской Федерации курировала здравоохранение, социальное развитие, демографию, трудовые отношения, пенсионное обеспечение, науку, культуру, туризм и государственную молодежную политику. Ранее за спорт в правительстве России отвечал вице-премьер Виталий Мутко.

Отметим, что Ольга Голодец – племянница экс-главного тренера "Динамо" Адамаса Голодца.