Голодец на открытии форума FISU помогла упавшей в обморок студентке из США

Вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец оказала помощь студентке из США, которая упала в обморок во время церемонии открытия форума Международной федерации студенческого спорта (FISU) в Красноярске, сообщает ТАСС. Также помог девушке и глава федерации Олег Матыцин.

Как отметили в дирекции зимней Универсиады-2019, которая пройдет в Красноярске, студентка упала в оборок из-за волнения. Ее довели до медпункта, где оказали первую помощь. На данный момент она чувствует себя хорошо.

Форум FISU, посвященный вопросам развития студенческого и молодежного спорта, проходит в Красноярске с 6 по 10 августа. Мероприятие приурочено к зимней Универсиаде, которая следующей зимой пройдет в российском городе.