Гол Березуцкого Англии - самое резонансное спортивное событие-2016 в российском твиттере

Твиттер предоставил статистику по самым популярным и резонансным спортивным событиям 2016 года. Статистика основана на хэштегах в микроблогах пользователей.

Главными спортивными трендами 2016 года стали Олимпиада в Рио (#Rio2016), чемпионат Европы по футболу (#Euro2016) и Супербоул (#SB50). Также в десятку вошли финал НБА (#NBAFinals), Кубок Америки по футболу (#CopaAmerica), Лига чемпионов по футболу (#UCL), Мировая серия MLB (#WorldSeries), национальный чемпионат по американскому футболу (#NationalChampionship), вручение "Золотого мяча" (#Ballondor) и Уимблдонский теннисный турнир (#Wimbledon).

В России чемпионат Европы по футболу обогнал Олимпиаду в Рио в рейтинге главных спортивных трендов. Третье место в списке занял хэштег #РоссияУэльс (о поражении сборной России в групповом турнире Euro-2016 от Уэльса со счетом 0:3). Четвертое место занял хэштег #ЧМ2016, связанный с чемпионатами мира по хоккею и футзалу.

Самым резонансным событием в российском сегменте твиттера стал гол Василия Березуцкого в ворота Англии в матче первого тура группового турнира чемпионата Европы (1:1). Второе место занял гол португальца Эдера в ворота Франции в финале Euro (1:0), благодаря которому португальцы выиграли турнир. Тройку лидеров замкнул второй гол сборной Уэльса в ворота России в исполнении Нила Тейлора, также на чемпионате Европы.

Рейтинг резонансных событий высчитывается по количеству твитов за одну минуту.