Главный тренер сборной России по акробатике умер в возрасте 60 лет

Главный тренер сборной России по спортивной акробатике Владимир Гургенидзе скончался на 61-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации спортивной акробатикик России (ФСАР). Он возглавлял команду с 2006 года. На чемпионатах мира и Европы под его руководством спортсмены завоевали 146 медалей.

"Федерация спортивной акробатики России: руководство, тренеры, спортсмены скорбят в связи со скоропостижной смертью главного тренера спортивной сборной команды РФ Гургенидзе Владимира Робертовича - замечательного человека, умелого руководителя, профессионала своего дела и выражают глубокое соболезнование родным, близким и друзьям", - говорится в сообщении ФСАР.