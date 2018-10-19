Главный редактор "СЭ" выступил на Sport Leaders Global Forum

Главный редактор ИД "Спорт-Экспресс" Максим Максимов выступил на Sport Leaders Global Forum в Санкт-Петербурге в рамках панельной дискуссии "Спортивные медиа: вчера, сегодня, завтра". Фото "СЭ"

В пятницу, 19 октября, на проходящем в Санкт-Петербурге спортивном бизнес-форуме Sport Leaders Global Forum в рамках панельной дискуссии "Спортивные медиа: вчера, сегодня, завтра" состоялось выступление главного редактора ИД "Спорт-Экспресс" Максима Максимова.

Он подробно рассказал историю успеха "СЭ" – от начального периода расцвета издания в 90-х и середине 2000-х годов до стагнации и упадка, с которым оно столкнулось в период с 2011 по 2014 год. Максимов детально объяснил, за счет чего "СЭ" преодолел кризис и вновь вышел на лидирующие позиции. В настоящий момент издание занимает первое место по индексу цитируемости спортивных СМИ и второе – в рейтинге спортивных сайтов России.

Главный редактор "Спорт-Экспресса" также озвучил планы по дальнейшему развитию, выделив ключевые шаги для достижения поставленной цели – в 2020 году стать лидером рынка спортивных СМИ по всем направлениям.