Главный редактор "СЭ" - "Медиа-Менеджер-2018"

Главный редактор ИД "Спорт-Экспресс" Максим Максимов – лауреат национальной премии.

В Москве состоялась церемония награждения престижной национальной премией "Медиа-Менеджер-2018", которая уже 18-й год вручается ведущим работникам в области медиабизнеса.

Главный редактор "Спорт-Экспресса" Максим Максимов победил в голосовании экспертного жюри в номинации "Федеральные печатные медиа". Он получил награду с формулировкой: "За популяризацию спорта и рекордные показатели сайта издания".

– Это индивидуальный приз, но я рассматриваю его как командный, – заявил Максимов. – За этим признанием стоит огромный труд всей команды "Спорт-Экспресс". Труд больших профессионалов. И я хотел бы их всех поблагодарить! Это наш общий успех!

Отметим, что в номинации "Федеральные медиахолдинги" лауреатом стал Алексей Янчишин – заместитель генерального директора холдинга "Национальная Медиа Группа" (НМГ). А в номинации "Информационные агентства" победил Владимир Тюлин – генеральный директор МИЦ "Известия", который наряду с "СЭ" входит в НМГ.

Напомним, что в прошлом году генеральный директор НМГ Ольга Паскина победила в "Гран При" – самой престижной категории премии "Медиа-Менеджер".