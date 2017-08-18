Глава МОК выразил соболезнования родным и близким жертв теракта в Барселоне

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил соболезнования родным и близким жертв теракта в Барселоне. В четверг автомобиль въехал в толпу из десятков человек на пешеходном бульваре Рамбла возле площади Каталонии. На данный момент известно о 13 погибших и более 100 пострадавших.

"Этот теракт является атакой на олимпийские ценности - он произошел в городе, который принимал Олимпийские игры 1992 года. Мы осуждаем действия террористов, выражаем соболезнования семьям и друзьям погибших", - приводит слова Баха пресс-служба МОК в Твиттере.