16:46 | ХРОНИКА

Глава FIG выразил соболезнования в связи с гибелью детей на трассе в ХМАО

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Глава Международной федерации гимнастики Бруно Гранди выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате аварии автобуса детской команды по акробатике. ДТП произошло 4 декабря на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск. В результате трагедии погибли 12 человек, среди которых десять детей.

- Это очень печальная новость, - приводит пресс-служба организации слова Гранди. – Наши мысли с семьями и близкими жертв трагедии. От имени федерации и всех, кто любит этот вид спорта, выражаю глубокие соболезнования.

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