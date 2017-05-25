19:50 | ХРОНИКА

Геннадий Орлов: "Я выведен за штат "Матч ТВ"? Полная глупость!"

Геннадий ОРЛОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Геннадий ОРЛОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
0
0
0
0
19

В соцсетях появилась информация о том, что комментатор "Матч ТВ" выведен за штат. В интервью "СЭ" Геннадий Орлов категорически это опроверг.

Новость о судьбе Орлова появилась в твиттере.

Позднее в этой же соцсети появился видеофрагмент, в которой сам Орлов (в кадре есть также комментаторы Алексей Андронов и Кирилл Дементьев) говорит:

– А с Тиной они же вообще обанкротили "Матч ТВ", я тоже уже выхожу за штат, как и большинство комментаторов. Может быть, один Карпин останется. Бюджет трехгодичный, за полтора года потратили…

– Вы сказали, что "Матч ТВ" банкрот, а вы выведены за штат. Правда ли это? – вопрос Орлову от корреспондентов "СЭ".

– Где это было? – переспросил Орлов. – Эфир был, но об этом даже речи не шло. Мы об этом не говорили, какая глупость! Откуда вы это взяли?

– То есть вы не выведены за штат?

– Не выведен, пока работаю. Это все провокация! Кто-то все это подстроил. Никто меня из штата не выводил, у меня просто нет слов…  (Виталий АЙРАПЕТОВ, Сергей ЕГОРОВ)

0
0
0
0
19
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (19)
Войти, чтобы оставить комментарий

Medved.

а чего от воровки ждали?

20:42

футбол>2018

Этому Газпромовскому псу давно пора на покой!!Особенно после матча с Уралом!Обделался по полной!!!

20:38

Леня-космос

У Тины новый фаворит - Валера, а дядь Гена уже слишком стар, суперстар!!!!

20:34

ziggy1976

"да на тебе пахать надо!" (с)

20:32

Леня-космос

Да, ладно? Не может быть! Неужели на пенсию дядь Гену отправляют? Печаль во всём Питере, кто ж теперь будет комментировать так объективно и беспристрастно, как он?

20:31

shpasic

а чего все так радуются? от того, что уйдёт Орлов разве станет МатчТВ лучше?

20:31

ravilius777

деду 72 года, пожалейте его сердце

20:29

футбол>2018

Давно пора разогнать этих мальчиков МАТЧ ТВ, как и сам МАТЧ ТВ!!А Орлову давно пора на покой!!!

20:28

Slim Taller

Да кто ж его посадит! Он же памятник!

20:24

henk69

хорошая новость

20:24

marksan

А как было бы прекрасно!

20:24

infeneon

Заврался козлина, зато теперь официально выйдет на работу в Зенит-Газпром.

20:24

Gladiator-76

Ну конечно Орлов ничего не говорил)))) В кадре - человек, похожий на Геннадия Сергеевича, говорит его голосом...)))))))))) Но это не Орлов - это просто какой-то провокатор)))))

20:23

amid

Может уже сам за штат уйдет.)

20:23

ros

гену надо отправить комментировать матчи шалька-04. ему все равно какому газпрому угождать, а мы от него отдохнем

20:22

spartakv08

Эх Гена, обкакался, а теперь - я ни я...

20:16

Vratar13

хорошо,если это-правда

20:16

Supostat

будем терпеть дальше

20:14

shpasic

ложь, клевета и провокация!!!

19:59