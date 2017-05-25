Геннадий Орлов: "Я выведен за штат "Матч ТВ"? Полная глупость!"

В соцсетях появилась информация о том, что комментатор "Матч ТВ" выведен за штат. В интервью "СЭ" Геннадий Орлов категорически это опроверг.
Новость о судьбе Орлова появилась в твиттере.
Геннадий Сергеевич Орлов в прямом эфире у Дементьева и Андронова сказал, что Матч-ТВ банкрот и он выведен за штат– Anton Vanyushov (@Anton_Vanyushov) May 25, 2017
Позднее в этой же соцсети появился видеофрагмент, в которой сам Орлов (в кадре есть также комментаторы Алексей Андронов и Кирилл Дементьев) говорит:
Вот видео, где говорят о банкроте Матч-Тв и выводе Орлова за штат. И это похоже не для эфира было pic.twitter.com/NbOq39ycKx– Anton Vanyushov (@Anton_Vanyushov) May 25, 2017
– А с Тиной они же вообще обанкротили "Матч ТВ", я тоже уже выхожу за штат, как и большинство комментаторов. Может быть, один Карпин останется. Бюджет трехгодичный, за полтора года потратили…
– Вы сказали, что "Матч ТВ" банкрот, а вы выведены за штат. Правда ли это? – вопрос Орлову от корреспондентов "СЭ".
– Где это было? – переспросил Орлов. – Эфир был, но об этом даже речи не шло. Мы об этом не говорили, какая глупость! Откуда вы это взяли?
– То есть вы не выведены за штат?
– Не выведен, пока работаю. Это все провокация! Кто-то все это подстроил. Никто меня из штата не выводил, у меня просто нет слов… (Виталий АЙРАПЕТОВ, Сергей ЕГОРОВ)
Medved.
а чего от воровки ждали?
20:42
футбол>2018
Этому Газпромовскому псу давно пора на покой!!Особенно после матча с Уралом!Обделался по полной!!!
20:38
Леня-космос
У Тины новый фаворит - Валера, а дядь Гена уже слишком стар, суперстар!!!!
20:34
ziggy1976
"да на тебе пахать надо!" (с)
20:32
Леня-космос
Да, ладно? Не может быть! Неужели на пенсию дядь Гену отправляют? Печаль во всём Питере, кто ж теперь будет комментировать так объективно и беспристрастно, как он?
20:31
shpasic
а чего все так радуются? от того, что уйдёт Орлов разве станет МатчТВ лучше?
20:31
ravilius777
деду 72 года, пожалейте его сердце
20:29
футбол>2018
Давно пора разогнать этих мальчиков МАТЧ ТВ, как и сам МАТЧ ТВ!!А Орлову давно пора на покой!!!
20:28
Slim Taller
Да кто ж его посадит! Он же памятник!
20:24
henk69
хорошая новость
20:24
marksan
А как было бы прекрасно!
20:24
infeneon
Заврался козлина, зато теперь официально выйдет на работу в Зенит-Газпром.
20:24
Gladiator-76
Ну конечно Орлов ничего не говорил)))) В кадре - человек, похожий на Геннадия Сергеевича, говорит его голосом...)))))))))) Но это не Орлов - это просто какой-то провокатор)))))
20:23
amid
Может уже сам за штат уйдет.)
20:23
ros
гену надо отправить комментировать матчи шалька-04. ему все равно какому газпрому угождать, а мы от него отдохнем
20:22
spartakv08
Эх Гена, обкакался, а теперь - я ни я...
20:16
Vratar13
хорошо,если это-правда
20:16
Supostat
будем терпеть дальше
20:14
shpasic
ложь, клевета и провокация!!!
19:59