Геннадий Орлов: "Я выведен за штат "Матч ТВ"? Полная глупость!"

В соцсетях появилась информация о том, что комментатор "Матч ТВ" выведен за штат. В интервью "СЭ" Геннадий Орлов категорически это опроверг.

Новость о судьбе Орлова появилась в твиттере.

Геннадий Сергеевич Орлов в прямом эфире у Дементьева и Андронова сказал, что Матч-ТВ банкрот и он выведен за штат – Anton Vanyushov (@Anton_Vanyushov) May 25, 2017

Позднее в этой же соцсети появился видеофрагмент, в которой сам Орлов (в кадре есть также комментаторы Алексей Андронов и Кирилл Дементьев) говорит:

Вот видео, где говорят о банкроте Матч-Тв и выводе Орлова за штат. И это похоже не для эфира было pic.twitter.com/NbOq39ycKx – Anton Vanyushov (@Anton_Vanyushov) May 25, 2017 – А с Тиной они же вообще обанкротили "Матч ТВ", я тоже уже выхожу за штат, как и большинство комментаторов. Может быть, один Карпин останется. Бюджет трехгодичный, за полтора года потратили…

– Вы сказали, что "Матч ТВ" банкрот, а вы выведены за штат. Правда ли это? – вопрос Орлову от корреспондентов "СЭ".

– Где это было? – переспросил Орлов. – Эфир был, но об этом даже речи не шло. Мы об этом не говорили, какая глупость! Откуда вы это взяли?

– То есть вы не выведены за штат?

– Не выведен, пока работаю. Это все провокация! Кто-то все это подстроил. Никто меня из штата не выводил, у меня просто нет слов… (Виталий АЙРАПЕТОВ, Сергей ЕГОРОВ)