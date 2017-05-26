Геннадий Орлов: ''С помощью подтасовок в наше время можно добиться любого отрицательного эффекта''

Известный телекомментатор Геннадий Орлов вернулся ко вчерашнему скандалу, который возник после публикации видео с его участием. По ходу ролика Орлов некорректно высказывается о ситуации на его месте работы, а также о российском спорте.
– Сожалею, что кухонный, по большому счету, разговор стал публичным – с помощью подтасовок в наше время можно добиться любого отрицательного эффекта, - сказал Орлов. - Тем, кто выложил этот ролик в интернет, увы, это удалось. Само собой, вне контекста эти слова не имеют никакого смысла. Эта ситуация была искусственно спровоцирована с самого начала.
Пусть и не близко, но мы знакомы с Романом Ротенбергом, меня не раз приглашали на домашние матчи СКА. С его приходом клуб значительно повысил эффективность по всем фронтам, что справедливо отметили и в КХЛ.
Уже неоднократно говорил, что всеми службами клуба за последние годы проведена огромная работа, которая дала внушительный результат и со спортивной точки зрения, и в плане привлечения новых болельщиков. Когда есть такая возможность, всегда с удовольствием прихожу в Ледовый. (Дмитрий СОМОВ)
defender_8
Насколько он жалок и отвратителен! Ничего мужского не осталось, только подобострастие. Заскулил, завертелся как угорь на сковородке. Сам себя вывел за штат. Это вам за позорный комментарий матча Зенит- Урал. Пора на заслуженный отдых. Эфир станет чище.
21:06
совва
старый лицемер
21:02
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Интересно, если вчера чуть ли не на УРОВНЕ ГААГСКОГО ТРИБУНАЛА соответствующие СМИ--трынделы заявили, что на видео --- ложь+трындёж и провокация, то почему старый ""певец ленинградской газмясы"" решил оправдаж СЕГОДНЯ заявить ??
21:00
marksan
Ишь, как заверещал!
20:59
Рыппко Коноплянкыч Зозулькаев
Дедушка Гена расслабился, излил душу, а хитро@@пый звукорежиссер кнопочку "выкл" не нажал. Теперь оправдывается, а чо... Почти как в постельных сценах, муж вернулся домой, голая жена в кровати и с ней голый мужчина: "Дорогой, это не то что ты думаешь!"
20:36
igogohruhru
А это настоящий Орлов сказал? Похоже он теперь планирует стать еще и штатным комментатором сарделек.
20:30
ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК
А ну вот уже признал что это его слова были, а не монтаж, теперь будет отмазы лепить... Ясно же что это его голос как и Дементьева - это прекрасно слышно! Теперь надо ждать официального объявления о банкротстве.
20:28
tryam
закат карьеры....пенсия
20:19
AiXai51
Шел уже домой питерская болтология...
20:16