19:58 | ХРОНИКА

Геннадий Орлов: ''С помощью подтасовок в наше время можно добиться любого отрицательного эффекта''

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Известный телекомментатор Геннадий Орлов вернулся ко вчерашнему скандалу, который возник после публикации видео с его участием. По ходу ролика Орлов некорректно высказывается о ситуации на его месте работы, а также о российском спорте.

 
Геннадий ОРЛОВ и Вячеслав МАЛАФЕЕВ.Скандал с Орловым. Подробности

– Сожалею, что кухонный, по большому счету, разговор стал публичным – с помощью подтасовок в наше время можно добиться любого отрицательного эффекта, - сказал Орлов. - Тем, кто выложил этот ролик в интернет, увы, это удалось. Само собой, вне контекста эти слова не имеют никакого смысла. Эта ситуация была искусственно спровоцирована с самого начала.

Пусть и не близко, но мы знакомы с Романом Ротенбергом, меня не раз приглашали на домашние матчи СКА. С его приходом клуб значительно повысил эффективность по всем фронтам, что справедливо отметили и в КХЛ.

Уже неоднократно говорил, что всеми службами клуба за последние годы проведена огромная работа, которая дала внушительный результат и со спортивной точки зрения, и в плане привлечения новых болельщиков. Когда есть такая возможность, всегда с удовольствием прихожу в Ледовый. (Дмитрий СОМОВ)

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КОММЕНТАРИИ (9)
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defender_8

Насколько он жалок и отвратителен! Ничего мужского не осталось, только подобострастие. Заскулил, завертелся как угорь на сковородке. Сам себя вывел за штат. Это вам за позорный комментарий матча Зенит- Урал. Пора на заслуженный отдых. Эфир станет чище.

21:06

совва

старый лицемер

21:02

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

Интересно, если вчера чуть ли не на УРОВНЕ ГААГСКОГО ТРИБУНАЛА соответствующие СМИ--трынделы заявили, что на видео --- ложь+трындёж и провокация, то почему старый ""певец ленинградской газмясы"" решил оправдаж СЕГОДНЯ заявить ??

21:00

marksan

Ишь, как заверещал!

20:59

Рыппко Коноплянкыч Зозулькаев

Дедушка Гена расслабился, излил душу, а хитро@@пый звукорежиссер кнопочку "выкл" не нажал. Теперь оправдывается, а чо... Почти как в постельных сценах, муж вернулся домой, голая жена в кровати и с ней голый мужчина: "Дорогой, это не то что ты думаешь!"

20:36

igogohruhru

А это настоящий Орлов сказал? Похоже он теперь планирует стать еще и штатным комментатором сарделек.

20:30

ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК

А ну вот уже признал что это его слова были, а не монтаж, теперь будет отмазы лепить... Ясно же что это его голос как и Дементьева - это прекрасно слышно! Теперь надо ждать официального объявления о банкротстве.

20:28

tryam

закат карьеры....пенсия

20:19

AiXai51

Шел уже домой питерская болтология...

20:16