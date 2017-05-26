Геннадий Орлов: ''С помощью подтасовок в наше время можно добиться любого отрицательного эффекта''

Известный телекомментатор Геннадий Орлов вернулся ко вчерашнему скандалу, который возник после публикации видео с его участием. По ходу ролика Орлов некорректно высказывается о ситуации на его месте работы, а также о российском спорте.

– Сожалею, что кухонный, по большому счету, разговор стал публичным – с помощью подтасовок в наше время можно добиться любого отрицательного эффекта, - сказал Орлов. - Тем, кто выложил этот ролик в интернет, увы, это удалось. Само собой, вне контекста эти слова не имеют никакого смысла. Эта ситуация была искусственно спровоцирована с самого начала.

Пусть и не близко, но мы знакомы с Романом Ротенбергом, меня не раз приглашали на домашние матчи СКА. С его приходом клуб значительно повысил эффективность по всем фронтам, что справедливо отметили и в КХЛ.

Уже неоднократно говорил, что всеми службами клуба за последние годы проведена огромная работа, которая дала внушительный результат и со спортивной точки зрения, и в плане привлечения новых болельщиков. Когда есть такая возможность, всегда с удовольствием прихожу в Ледовый. (Дмитрий СОМОВ)