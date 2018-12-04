Газзаев рассказал о сотрудничестве с британцами

Знаменитый отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион страны, сейчас заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев в интервью "СЭ" рассказал о своем участии в российско-британском бизнес-форуме.

– На прошлой неделе вы побывали в Англии, где приняли участие в работе IV российско-британского бизнес-форума (РББФ). Расскажите об этой поездке.

– Форум открывал Его Королевское Высочество принц Майкл Кентский – он является патроном Российско-британской торговой палаты. Главной темой было "Партнерство в инновациях". В программу форума входили доклады экспертов, презентации новых разработок, панельные сессии и выставка, посвященная сотрудничеству Великобритании с российскими компаниями и регионами. Подобного рода встречи, уверен, помогают нам преодолеть непонимание, которое у нас подчас возникает с западными коллегами. Это прекрасная возможность "сверить часы" – определить формат сотрудничества, да и просто посмотреть в глаза друг и другу, чтобы в ходе дискуссий выбрать совместные подходы к решению важнейших проблем международного бизнес-партнерства. Вот и принц Майкл Кентский отметил, что британцы "признают наличие трудностей в сегодняшних отношениях между нашими государствами, но важно, что российское и британское правительства продолжают договариваться по важным торговым и коммерческим вопросам".

Что касается меня, то вместе с коллегами мы представили специальную разработку по теме "Спорт, благотворительность и туризм как возможность для развития международного сотрудничества между Россией и Великобританией". В своем выступлении я подчеркнул, что наша страна провела лучший чемпионат мира в истории, и с этим согласились все – от простых болельщиков до игроков, тренеров и руководителей ФИФА. Наша страна вложила огромные средства, чтобы организовать этот общемировой праздник на самом высоком уровне. Современная спортивная инфраструктура давно была необходима российскому футболу, и теперь она даст серьезный импульс для его устойчивого развития на многие годы. Рост экономической активности, развитие туристического бизнеса и строительства (включая транспортную составляющую, общую инфраструктуру, объекты и коммуникации общественного пользования, сферу услуг), сплоченность граждан – все это результаты чемпионата мира. И сейчас перед Россией стоит задача создать условия для коммерческого использования наследия ЧМ-2018 и перехода от государственного финансирования профессионального спорта к частным инвестициям. И как раз здесь может пригодиться большой опыт Великобритании.

А завершая свою речь перед британцами, я подчеркнул, что Президентом России была поставлена задача – за шесть лет увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55 процентов. То есть речь идет о настоящем прорыве в плане развития физкультуры и спорта в России. (Дмитрий Симонов)

Полная версия интервью Валерия Газзаева