Газзаев предложил реорганизовать систему финансирования профессионального спорта

Депутат и прославленный тренер Валерий Газзаев сегодея выступил с десятиминутным заявлением по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам перед коллегами по Государственной Думе. В частности Газзаев предложил ряд инициатив, среди которых реорганизация финансирования профессионального спорта.

– К сожалению, до недавнего времени в России настоящего профессионального спорта практически не было, наблюдались лишь попытки реализовать отдельные спортивные бизнес-проекты, причем, как правило, за счет государственных бюджетных средств, – сказал Газзаев. – Такое положение дел привело к очевидной деградации ряда видов спорта, особенно игровых.

Еще совсем недавно наши футбольные, волейбольные, хоккейные и баскетбольные команды регулярно занимали самые высокие места на международных аренах.

А что мы имеем сейчас? Отдельные успехи, такие, как победа волейболистов в Лондоне или гандболистов в Рио-де-Жанейро, становятся исключением из правил.

Как изменить ситуацию? Только с помощью реорганизации системы финансирования профессионального спорта. Все игровые виды спорта, и особенно футбол, остро нуждаются в схеме гибкого налогообложения для частных инвесторов и государственно-частных компаний и корпораций, именно они должны финансировать профессиональный спорт. А Министерство спорта должно координировать, а не подменять собой национальные федерации, которые занимаются профессиональным спортом высших достижений. Это прекрасно понимает и новый Министр спорта, который прошел большую школу профессионального спорта и является олимпийским чемпионом и чемпионом мира. Полагаю, Министерству спорта нужно сконцентрироваться, прежде всего, на решении ключевой задачи – обеспечении здоровья нации. В рамках этой задачи можно рассмотреть возможность создания клуба семейного спорта, целью которого стала бы пропаганда здорового образа жизни среди широких слоев населения России и, как следствие, значительное увеличение количества семей, систематически занимающихся физкультурой и спортом. Только семейное воспитание может дать нам здоровье и патриотически настроенное поколение.

Источник: СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

http://www.spravedlivo.ru/5_80004.html