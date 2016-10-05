Газзаев, Фетисов и Сафин вошли в комитет Госдумы по спорту

Утвержден состав комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи. Об этом сообщил президент Федерации керлинга России и член фракции ЛДПР Дмитрий Свищев.

Главой комитета избран депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев. Помимо него в список вошли Свищев, Марат Бариев Рима Баталова, Василий Власов, Валерий Газзаев, Сергей Кривоносов, Наталья Кувшинова, Александр Прокопьев, Бувайсар Сайтиев, Марат Сафин, Артур Таймазов, Вячеслав Фетисов, Мурат Хасанов, Сергей Чепиков.

"Да, этот список утвердили, все верно. Михаил возглавил, но будем работать вместе", – цитирует "Р-Спорт" Свищева.