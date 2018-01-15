Фото дня. Тренер Конте и "тренер" Козловский

"Челси" на своем официальном сайте опубликовал фотографию главного тренера Антонио Конте с актером и режиссером Данилой Козловским. Отмечается, что российский артист встречался не только с наставником "синих", но и с футболистами команды.

Козловский посещал "Стэмфорд Бридж" в рамках съемок своего режиссерского дебюта - фильма "Тренер", который выйдет на экраны 19 апреля. По его словам, в финале картины российская команда сыграет с английской в Еврокубке на домашнем стадионе "Челси".