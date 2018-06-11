"Фонбет" – лучшая букмекерская компания года по версии Russian Gaming Week

7 и 8 июня в московском выставочном центре "Сокольники" прошла XII международная игорно-развлекательная выставка-форум Russian Gaming Week. На ней представители игорного бизнеса России обсудили перспективы развития отрасли и наградили лучшие компании.

По итогам выставки букмекерская компания "Фонбет" победила в номинациях:

– Лучшая букмекерская компания года;

– Лучший онлайн-букмекер года;

– Лучший букмекерский клуб года;

– Лучшее букмекерское мобильное приложение года.

"Это большая честь для нас. "Фонбет" третий раз подряд становится лучшим букмекерским клубом и во второй – лучшим онлайн-букмекером, – отметил генеральный директор компании Александр Парамонов. – Мы не будем останавливаться на достигнутом и продолжим совершенствовать качество сервиса, чтобы каждый наш клиент получал максимум удовольствия от ставок на спорт".