Финансирование массового спорта в 2017 году может сократиться

Финансирование массового спорта в России, согласно проекту бюджета на 2017 год, может сократиться с 4 до 2,6 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр спорта страны Виталий Мутко. По его словам, это потребует корректировки целей Минспорта.

- Я читал, что в 1,5-2 раза сокращается, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Понимаете, что в этом бюджете. Там может быть сокращение инвестиционных расходов. У нас заканчивается целый этап. В 2015 году закончилась федеральная целевая программа, закончился социальный проект строительства быстровозводимых физкультурных комплексов. Они все были в программе массовой физкультуры и спорта. Естественно, если мы 4 миллиарда инвестировали, сейчас будет 2,6 миллиарда, потому что программа закончилась.

Я об этом скажу на совете, что те вызовы, те прогнозы вовлеченности граждан и сокращение финансирования на создание условий, оно, конечно, может потребовать корректировки наших целей. Нам до 2018 года надо как-то удержать эту ситуацию хотя бы в этих параметрах. Сложно идет бюджет, вы сами знаете. Приоритеты обозначены. За счет этого может казаться, что программа развития массовой физической культуры будет сокращаться. Но вопросы календаря, вопросы спортивных соревнований, продвижения комплекса ГТО - мы их будем сохранять на прежнем уровне и даже пытаться увеличить.