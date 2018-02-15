Фильм "Лед" установил рекорд по сборам в первый день проката

Фильм "Лед", вышедший на экраны 14 февраля, показал рекордный результат по сборам первого дня для отечественных фильмов за всю историю кинопроката в России и СНГ. Сборы составили более 92 миллионов рублей.

Сюжет произведения связан со спортом. Основная тема – преодоление. Главная героиня благодаря вере и упорству становится знаменитой фигуристкой. Но судьба преподносит ей тяжелое испытание. И чтобы его пройти, нужно будет снова, как в детстве, поверить в мечту.

Главную героиню в фильме Олега Трофима играет Аглая Тарасова. Также в ролях Александр Петров, Милош Бикович, Ксения Раппопорт, Мария Аронова и Ян Цапник.