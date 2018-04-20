Федерер - в числе 100 самых влиятельных людей по версии Time

Американский журнал Time на официальном сайте опубликовал 100 самых влиятельных людей 2018 года. В этот список вошел занимающий второе место в рейтинге ATP Роджер Федерер.

Помимо 36-летнего теннисиста, мир спорта в этом списке представляют 17-летняя олимпийская чемпионка 2018 года по сноуборду Хлоя Ким, игрок в крикет Вират Кохли, фигурист Адам Риппон, баскетболист Кевин Дюрант, а также игрок клуба НФЛ "Хьюстон" Джей Джей Уотт.

Отметим, что Федерер наряду с еще пятью другими претендентами из этого списка (Тиффани Хаддиш, Николь Кидман, Тарана Берк, Дженнифер Лопес и Сатья Надела) - стал лицом одного из вариантов обложки журнала.