Федерация пауэрлифтинга России скорбит в связи с гибелью Драчева

Федерация пауэрлифтинга России (ФПР) на официальной странице в "ВКонтакте" почтила память чемпиона мира и Европы в весовой категории до 120 кг Андрея Драчева. Спортсмен скончался из-за травм, полученных в драке рядом с одним из кафе в Хабаровске.

– Светлая память... Просто нет слов, – говорится в сообщении ФПР.

По предварительным данным, причиной смерти Драчева стала черепно-мозговая травма. Личность избившего его человека установлена, ведутся оперативно-розыскные мероприятия. По факту убийства пауэрлифтера возбуждено уголовное дело.