Федерация футбола Турции выразила соболезнования в связи с убийством посла РФ в Анкаре

Представитель Федерации футбола Турции Туркер Тозар осудил убийство посла РФ Андрея Карлова в Анкаре и заявил, что организация выражает свои соболезнования российскому народу. Сегодня на фотовыставке Карлов получил огнестрельные ранения и впоследствии скончался.

– Мы осуждаем терроризм, – цитирует "Р-Спорт" Тозара. – Мы глубоко опечалены, что посол России в Анкаре господин Андрей Карлов был убит в результате вероломного теракта в Анкаре. Мы по-прежнему надеемся, что наш народ будет един в борьбе против таких зловещих атак, которые стремятся создать страшную атмосферу и нарушить мир, что наш народ будет противостоять терроризму. Кроме того, мы верим, что турецко-российские отношения не пострадают в связи с этими злыми деяниями.

Мы строго осуждаем это коварное нападение, мы хотели бы выразить наши искренние сочувствия в связи с гибелью Андрея Карлова и выразить искренние соболезнования семье господина Андрея Карлова и всей русской нации и Российской Федерации.