23:09 19 декабря | ХРОНИКА

Федерация футбола Турции выразила соболезнования в связи с убийством посла РФ в Анкаре

0
0
0

Представитель Федерации футбола Турции Туркер Тозар осудил убийство посла РФ Андрея Карлова в Анкаре и заявил, что организация выражает свои соболезнования российскому народу. Сегодня на фотовыставке Карлов получил огнестрельные ранения и впоследствии скончался.

 
Сергей ПРЯДКИН.Сергей Прядкин: "Ждем реакции МИД и руководства страны на трагедию в Турции"

– Мы осуждаем терроризм, – цитирует "Р-Спорт" Тозара. – Мы глубоко опечалены, что посол России в Анкаре господин Андрей Карлов был убит в результате вероломного теракта в Анкаре. Мы по-прежнему надеемся, что наш народ будет един в борьбе против таких зловещих атак, которые стремятся создать страшную атмосферу и нарушить мир, что наш народ будет противостоять терроризму. Кроме того, мы верим, что турецко-российские отношения не пострадают в связи с этими злыми деяниями.

Мы строго осуждаем это коварное нападение, мы хотели бы выразить наши искренние сочувствия в связи с гибелью Андрея Карлова и выразить искренние соболезнования семье господина Андрея Карлова и всей русской нации и Российской Федерации.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161219/1114001451.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ