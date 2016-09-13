Федерация футбола Сумской области: "Безродный ушел на пробежку и не вернулся"

В Федерации футбола Сумской области (ФФСО) рассказали подробности смерти бывшего футболиста "Спартака" Артема Безродного. Он скончался в возрасте 37 лет.

– Причина смерти станет известна только завтра или сегодня вечером, приводит "Р-Спорт" слова представителя ФФСО. – Артем утром ушел на пробежку, уже возвращался с нее домой, но не дошел... Последние лет пять-семь он играл за областные команды. Последней его командой, за которую Артем играл в нынешнем сезоне, был "Альянс" из Липовой долины. Из московского "Спартака" к нам по поводу Артема пока никто не обращался.