Фанатов "Локомотива" посадили под домашний арест по делу о матче со "Скендербеу"

Преображенский суд Москвы вынес решение по делу, связанному с оскорбительными высказываниями фанатов во время матча Лиги Европы прошлого сезона "Локомотива" – "Скендербеу", сообщает Life. Четверых болельщиков московской команды отправили под домашний арест до 26 декабря по делу об экстремизме.
Один из них, Никита Бобровский, просил в качестве меры пресечения подписку о невыезде. По словам молодого человека, ему нужно каждые две недели ездить к больной матери, делать ей массаж и убираться в квартире. Кроме того, болельщик якобы ухаживает за псом, у которого опухоль в горле.
Ранее стало известно о домашнем аресте Евгения Хорошилова, Максима Гаджимагомедова и Романа Паршина. Как сообщалось, все подозреваемые – члены группы Funny friends. Молодые люди выкрикивали фразу "Смерть албанцу!".
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https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/943831/chietvierykh_fanatov_lokomotiva_otpravili_pod_domashnii_ariest