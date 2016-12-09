Фанатов "Локомотива" посадили под домашний арест по делу о матче со "Скендербеу"

Преображенский суд Москвы вынес решение по делу, связанному с оскорбительными высказываниями фанатов во время матча Лиги Европы прошлого сезона "Локомотива" – "Скендербеу", сообщает Life. Четверых болельщиков московской команды отправили под домашний арест до 26 декабря по делу об экстремизме.

Один из них, Никита Бобровский, просил в качестве меры пресечения подписку о невыезде. По словам молодого человека, ему нужно каждые две недели ездить к больной матери, делать ей массаж и убираться в квартире. Кроме того, болельщик якобы ухаживает за псом, у которого опухоль в горле.

Ранее стало известно о домашнем аресте Евгения Хорошилова, Максима Гаджимагомедова и Романа Паршина. Как сообщалось, все подозреваемые – члены группы Funny friends. Молодые люди выкрикивали фразу "Смерть албанцу!".