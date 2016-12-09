04:40 | ХРОНИКА

Фанатов "Локомотива" посадили под домашний арест по делу о матче со "Скендербеу"

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Преображенский суд Москвы вынес решение по делу, связанному с оскорбительными высказываниями фанатов во время матча Лиги Европы прошлого сезона "Локомотива""Скендербеу", сообщает Life. Четверых болельщиков московской команды отправили под домашний арест до 26 декабря по делу об экстремизме.

Один из них, Никита Бобровский, просил в качестве меры пресечения подписку о невыезде. По словам молодого человека, ему нужно каждые две недели ездить к больной матери, делать ей массаж и убираться в квартире. Кроме того, болельщик якобы ухаживает за псом, у которого опухоль в горле.

Ранее стало известно о домашнем аресте Евгения Хорошилова, Максима Гаджимагомедова и Романа Паршина. Как сообщалось, все подозреваемые – члены группы Funny friends. Молодые люди выкрикивали фразу "Смерть албанцу!".

Дополнительная информация

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/943831/chietvierykh_fanatov_lokomotiva_otpravili_pod_domashnii_ariest

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