Евгений Савин и Леонид Слуцкий стали лауреатами премии "Голос спорта" за работу на матче Россия – Египет

Евгений Савин и Леонид Слуцкий стали лауреатами премии "Голос спорта" в номинации "Лучший репортаж" за работу на матче ЧМ-2018 Россия – Египет (3:1). Савин и Слуцкий обошли в этой номинации репортажи Владимира Стогниенко и пары Александр Неценко-Николай Саприн с матча 1/8 финала ЧМ-2018 Испания – Россия (1:1, пен.3:4).

Церемония проходит в Москве, в здании Олимпийского комитета России (ОКР) на Лужнецкой набережной. (Ярослав Сусов, Иван Торопцев)

Кто из комментаторов получит премию "Голос спорта". Прямая трансляция