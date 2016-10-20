Елена Исинбаева: "Верю, что под руководством Мутко и Колобкова легкая атлетика выйдет из кризиса"

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, член комиссии спортсменов МОК Елена Исинбаева считает, что изменения в спортивном руководстве страны положительно скажутся на развитии российского спорта в целом. По словам трехкратной чемпионки мира, легкая атлетика способна преодолеть кризис при помощи вице-премьера Виталия Мутко и нового министра спорта РФ Павла Колобкова.

– Я уверена, что эти изменения благополучно скажутся на развитии спорта в России, – приводит ТАСС слова Исинбаевой. – Надеюсь, что под таким руководством нашему виду, легкой атлетике, удастся выйти из кризиса. Я верю в лучшее. Я очень рада за Павла Колобкова. Когда я узнала о его назначении, порадовалась, что министр спорта – человек из спорта, олимпийский чемпион. Конечно, я рада за повышение в должности Виталия Леонтьевича – он продолжит курировать спорт, но теперь на еще более высоком уровне.

Вчера было объявлено о том, что Виталий Мутко назначен на пост вице-президента, а новым министром спорта стал Павел Колобков.

