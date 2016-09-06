Экс-игрок "Динамо" получил почти шесть лет тюрьмы за ДТП со смертельным исходом

Полузащитник Александр Ильин, выступавший за санкт-петербургское "Динамо", приговорен Всеволжским городским судом Ленинградской области к пяти годам и 10 месяцам лишения свободы за ДТП со смертельным исходом, сообщает life.ru.

В сентябре 2015 года Ильин, которому в феврале исполнилось 23 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу на трассе "Санкт-Петербург – Сортавала" и столкнулся с тремя автомобилями. В результате ДТП два пассажира одной из машин скончались, водителю этого автомобился был причинен тяжкий вред здоровью.

Ильин ранее выступал за московское "Динамо" и юношеские сборные России до 17 и 18 лет.