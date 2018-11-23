Экс-главе ЦСКА Барышеву предъявлено обвинение во взятках и хищениях

Следствие предъявило бывшему начальнику управления Минобороны по работе с личным составом, экс-главе ЦСКА полковнику Михаилу Барышеву обвинение во взяточничестве и мошенничестве. Сам полковник себя виновным не считает. По его утверждению, его оговорили.

"Барышеву предъявлено обвинение в мошенничестве и взятках, прошу заключить под стражу до 21 января 2019 года", – цитирует "РИА Новости" следователя из зале суда.



По данным источника в правоохранительных органах, преступление относится к периоду подготовки и/или проведения Всемирных военных игр в Сочи в 2017 году.



По версии следствия, махинации совершались и в течение нескольких лет до Игр в Сочи: при подготовке к различным армейским соревнованиям, на которые выделялись сотни миллионов бюджетных рублей. Кроме того, под следствие попали коммерсанты, платившие за участие в тендерах, и посредники, в основном бывшие сотрудники ЦСКА, через которых взятки передавались руководителям армейского клуба, полагают в СК РФ.