Экс-форвард "Амкара" подвергся вооруженному ограблению в Гане

Бывший нападающий "Амкара" Патрик Твумаси, в настоящее время выступающий за "Астану", подвергся ограблению в столице Ганы Аккре, сообщает Ghana Sports Online. Вооруженные преступники ворвались в дом спортсмена и вынесли оттуда все деньги и ценные вещи, угрожая пистолетом. 22-летний форвард вернулся на родину на рождественские праздники. Полиция уже ведет расследование по факту ограбления.

"Спасибо Богу, что я и моя семья остались живы минувшей ночью после вооруженного ограбления. Это печальный инцидент, но слава Богу, что моя родные целы и невредимы. Нападавшие пришли с оружием, забрали все деньги и много вещей. Но мы живы. Это все", – написал на своей странице в Instagram Твумаси.