19:24 | ХРОНИКА

Егор Титов: "Вместе с ветеранами будем думать, как помочь семье Безродного"

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Бывший полузащитник и тренер "Спартака" Егор Титов отметил, что смерть экс-хавбека красно-белых Артема Безродного – трагичное событие. Бывший футболист скончался в возрасте 37 лет. Причина смерти не называется.

– Это очень трагичное событие, – цитирует ТАСС Титова. – В последнее время мы не общались, он пропал. Он был очень талантливым игроком и хорошим человеком. Сейчас вместе с ветеранами будем думать, как можно помочь его семье.

Отметим, что уроженец города Сумы помимо "Спартака" также был игроком "Байера" и клуба "МКТ-Араз", в котором и завершил карьеру в 2005 году. В активе Безродного есть один матч в составе сборной России.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3618281

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