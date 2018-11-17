Ефимова, Клишина, Шарапова и Шейк - в списке 100 самых сексуальных женщин России

Журнал Maxim составил рейтинг самых сексуальных женщин России в 2018 году. В него вошли четыре спортсменки: гимнастка Каролина Севастьянова (53-е место), пловчиха Юлия Ефимова (71), легкоатлетка Дарья Клишина (89) и теннисистка Мария Шарапова (91).

Кроме того, в рейтинг попали жена российского хоккеиста Евгения Малкина Анна Кастерова (25-е место) и посол ЧМ-2018, ведущая Виктория Лопырева (50).

Бывшая девушка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Ирина Шейк идет на втором месте, уступая лишь юмористке и блогерше Наталье Красновой.

С полным списком красавиц можно ознакомиться здесь.