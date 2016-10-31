Джанни Инфантино: "Трофей, созданный Гаццаньей, является настоящим символом футбола"

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью автора дизайна Кубка мира Сильвио Гаццаньи. По словам главы Международной федерации футбольных ассоциаций, трофей, созданный итальянским дизайнером, является настоящим символом мирового футбола.

– Я очень сожалею о смерти Сильвио Гаццаньи, – приводит пресс-служба ФИФА слова Инфантино. – Трофей, который он создал, является настоящим символом мирового футбола. Заветной целью всех футболистов является победа на чемпионате мира. Мы будем вечно благодарны итальянскому дизайнеру. Выражаю глубокие соболезнования.

Гаццанья скончался в Милане на 96-м году жизни.

