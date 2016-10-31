23:41 31 октября | ХРОНИКА

Джанни Инфантино: "Трофей, созданный Гаццаньей, является настоящим символом футбола"

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Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью автора дизайна Кубка мира Сильвио Гаццаньи. По словам главы Международной федерации футбольных ассоциаций, трофей, созданный итальянским дизайнером, является настоящим символом мирового футбола.

– Я очень сожалею о смерти Сильвио Гаццаньи, – приводит пресс-служба ФИФА слова Инфантино. – Трофей, который он создал, является настоящим символом мирового футбола. Заветной целью всех футболистов является победа на чемпионате мира. Мы будем вечно благодарны итальянскому дизайнеру. Выражаю глубокие соболезнования.

Гаццанья скончался в Милане на 96-м году жизни.
 

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