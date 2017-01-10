14:45 | ХРОНИКА

Два ресурса "СЭ" - в топ-6 самых цитируемых спортивных СМИ

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Компания "Медиалогия" подготовила рейтинг самых цитируемых спортивных СМИ по итогам 2016 года.

Сразу два ресурса издательского дома "Спорт-Экспресс" – газета и сайт sport-express.ru – занимают высокие позиции. Газета сохранила второе место, а сайт за год совершил рывок на пять позиций и поднялся на шестую строчку. При этом индекс цитируемости у газеты за год вырос почти в 1,4 раза по сравнению с 2015-м, у сайта – более чем в три раза.

Но самое главное – мы горды ростом доверия к "СЭ" со стороны читателей и рады разделить с вами наш успех.

Рейтинг медиаресурсов спортивной отрасли построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 37 200 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Самые цитируемые СМИ спортивной отрасли

Перемещение СМИ Категория ИЦ
1 0 Rsport.ru Интернет 26 374,26
2 0 Спорт-Экспресс Газета 13 211,84
3 +3 Матч ТВ ТВ 7 824,55
4 0 Championat.com Интернет 7 306,66
5 -2 Советский спорт Газета 2 916,96
6 +5 Sport-express.ru Интернет 1 924,35

Дополнительная информация

http://www.mlg.ru/ratings/sectoral_media/4609/

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