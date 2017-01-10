Два ресурса "СЭ" - в топ-6 самых цитируемых спортивных СМИ

Компания "Медиалогия" подготовила рейтинг самых цитируемых спортивных СМИ по итогам 2016 года.
Сразу два ресурса издательского дома "Спорт-Экспресс" – газета и сайт sport-express.ru – занимают высокие позиции. Газета сохранила второе место, а сайт за год совершил рывок на пять позиций и поднялся на шестую строчку. При этом индекс цитируемости у газеты за год вырос почти в 1,4 раза по сравнению с 2015-м, у сайта – более чем в три раза.
Но самое главное – мы горды ростом доверия к "СЭ" со стороны читателей и рады разделить с вами наш успех.
Рейтинг медиаресурсов спортивной отрасли построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 37 200 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
Самые цитируемые СМИ спортивной отрасли
|№
|Перемещение
|СМИ
|Категория
|ИЦ
|1
|0
|Rsport.ru
|Интернет
|26 374,26
|2
|0
|Спорт-Экспресс
|Газета
|13 211,84
|3
|+3
|Матч ТВ
|ТВ
|7 824,55
|4
|0
|Championat.com
|Интернет
|7 306,66
|5
|-2
|Советский спорт
|Газета
|2 916,96
|6
|+5
|Sport-express.ru
|Интернет
|1 924,35