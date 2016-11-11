Дума приняла закон о правовом регулировании профессионального спорта

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о правовом регулировании профессионального спорта, информирует официальный сайт организации.

Законопроект вводит следующие понятия: "профессиональная спортивная лига", "профессиональные спортивные соревнования", "профессиональный спортивный клуб", "профессиональный спортсмен", "спортивный агент", "спортивная санкция", "профессиональный спорт" и "спортивная дисквалификация спортсмена".

Понятие "спортивный агент" вводится, чтобы защитить права спортсменов и тренеров, а также повысить качество услуг при их трудоустройстве в профессиональном спорте. Теперь деятельность спортивных агентов будет строго регламентирована.

Также законопроектом утвердится порядок и условия перехода (трансфера) спортсменов в другие спортивные клубы или физкультурно-спортивные организации, а также размер денежных выплат, связанных с таким переходом (трансфером).

В законопроекте также есть пункт о допинге. Спортивные федерации обязаны определять должностных лиц, ответственных за организацию работы по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним. При этом отмечается, что антидопинговые правила нарушены не будут, если на момент их совершения имелось разрешение на терапевтическое использование запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода, выданное ВАДА.

Также в законопроекте прописаны особенности создания профессиональных спортивных лиг, их права и обязанности, в частности при делегировании прав осуществлять проведение чемпионатов, первенств и Кубков России. Отмечается, что профессиональная спортивная лига может объединять не только российские, но и иностранные профессиональные спортивные клубы, а также может быть организатором профессиональных спортивных соревнований.

Наконец, вводится положение, регулирующее деятельность постоянно действующего арбитражного учреждения, рассматривающего споры в профессиональном спорте и спорте высших достижений.