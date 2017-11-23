Допрос Сулеймана Керимова в Ницце затянулся

В суде Ниццы затянулся допрос российского сенатора, бывшего владельца "Анжи" Сулеймана Керимова, сообщает Bloomberg. Его допрашивают уже несколько часов, и когда процедура закончится, неизвестно.

Ранее стало известно, что Керимов 20 ноября был задержан сотрудниками французской полиции в аэропорту Ниццы. Его доставили в полицейский участок. По сообщениям СМИ, задержание связано с расследованием дела об уклонении от уплаты налогов.

Напомним, Керимов был владельцем "Анжи" в период с 2011 до 2016 года. При нем в команду пришли Роберто Карлос, Гус Хиддинк, Самюэль Это'О и другие звезды футбола. Кроме того, на его средства был построен стадион "Анжи-Арена".