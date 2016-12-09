Дочь тренера ЦСКА погибла в Москве

Дочь тренера ЦСКА Игоря Аксенова погибла в Москве в ночь на 8 декабря, сообщает life.ru. Тело 20-летней девушки обнаружили жильцы возле дома на севере Москвы на улице Врубеля. По предварительным данным,Алена Аксенова выпала из окна квартиры, расположенной на 23-м этаже.

Аксенов в это время сопровождал команду в выезде на матч группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом". Узнав о случившемся от жены, он экстренно вылетел в Москву. Следователи выясняют обстоятельства трагедии, назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Не исключено, что могут дело возбудить по статье "Доведение до самоубийства".

39-летний Игорь Аксенов является тренером по физподготовке молодежной команды ЦСКА. За свою карьеру игрока он выступал не только за армейцев, но также тульский "Арсенал", "Анжи", "Кубань" и ряд клубов из Казахстана.