Дмитрий Песков: "Путин не говорил о преобразовании Минспорта"

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков подчеркнул: Владимир Путин не говорил о преобразовании Минспорта и создании новых ведомств в этой сфере. Ранее появилась информация, что в России может появиться новое федеральное агентство, которое займет место Минспорта, Ростуризма и Росмолодежи.

- Президент (в выступлении на заседании совета по спорту 11 октября) ничего не говорил и не имел в виду объединения ведомств, слияния ведомств или создания каких-то новых ведомств, или перепрофилирования, переформатирования министерства, - цитирует ТАСС Пескова.

Напомним, на вчерашнем заседании Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта во Владимирской области Путин отметил, что в ближайшее время у спорта, молодежной политики и туризма появится один куратор в лице вице-премьера правительства. Другое важное сообщение - президент ОКР Александр Жуков намерен сосредоточиться на работе в Государственной думе и оставит свой пост.