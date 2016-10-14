Дмитрий Песков: "На замену Жукова уйдет какое-то время"

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков отметил, что глава ОКР Александр Жуков, являющийся членом МОК, не может резко покинуть свою должность. Ранее Жуков стал первым заместителем председателя Госдумы и объявил о намерении сосредоточиться на работе на этом посту.

– Здесь в данном случае, безусловно, о каких-то резких по времени действиях речи идти не может, потому что, вы знаете, что в данном случае руководитель нашего национального олимпийского комитета Жуков является членом МОК, – цитирует "Р-Спорт" Пескова. – И, естественно, ни одна страна потерять членство такое в МОК не может себе позволить, это очень ценная должность, и поэтому, конечно, какое-то время на это у Жукова уйдет, это вполне понятно.

Вы знаете, что в МОК процедуры достаточно сложные, они могут быть растянутыми по времени.