Дмитрий Медведев: ""Новое назначение Мутко позволит кабмину лучше сконцентрироваться на спорте"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил мнение, что назначение Виталия Мутко на пост вице-премьера, курирующего спорт, позволит более адекватно представлять эту сферу в правительстве и внимательнее на ней сконцентрироваться.

– Предложение заключается в том, чтобы спорт, как важнейшее направление социальной активности, – и массовый спорт, и спорт высших достижений, вообще развитие инфраструктуры спорта, – получил более адекватное представительство в правительстве. И поэтому предлагается ввести еще одну должность заместителя председателя правительства.

Спорт, физическая культура, а также туризм и молодежная политика связанные сферы, они у нас и раньше в одном министерстве даже были. Такое решение позволит одному человеку из руководства правительства полностью сконцентрироваться на этих обязанностях, потому что сейчас этими вопросами, что называется, по совместительству занимаются другие заместители министра.

Это позволит высвободить человеческий ресурс для управления спортом. Предлагаю в качестве заместителя председателя правительства Виталия Леонтьевича Мутко, который хорошо знает эту сферу, но в то же время способен решать и другие задачи.