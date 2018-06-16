Дмитрий Губерниев: "Шансов против наших танкистов у НАТО нет"

Российский телеведущий и спортивный комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев прокомментировал интервью капитана Вооруженных сил Украины Романа Багаева.
Военнослужащий заявил, что причиной провала украинцев на военных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge в немецком Графенвере стало незнание натовской специфики и языковой барьер.
- Шансов против наших танкистов у НАТО нет, - заявил Губерниев. (Арман МКРТЧЯН)
Украина – худшая в танковых соревнованиях. Россия и биатлон не причем
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https://www.sport-express.ru/chronicle/reviews/ukraina-hudshaya-v-tankovyh-sorevnovaniyah-rossiya-i-biatlon-ne-prichem-1422014/
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