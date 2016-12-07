Директор авиакомпании, которой принадлежал самолет "Шапекоэнсе", арестован в Боливии

Генеральный директор авиакомпании Lamia Густаво Варгас арестован в Боливии, сообщает Mirror. Этой фирме принадлежал самолет, потерпевший крушение 28 ноября возле колумбийского города Медельин. На борту лайнера находились игроки, тренеры и персонал бразильской команды "Шапекоэнсе". В результате авиакатастрофы погиб 71 человек, еще шестеро выжили.

Варгас был арестован после того, как стало известно о причинах аварии. Наиболее вероятная из них - нехватка топлива, из-за чего самолет не смог долететь до пункта назначения.