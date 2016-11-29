Диего Марадона: "С сегодняшнего дня я болельщик "Шапекоэнсе"

Диего Марадона выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе в Колумбии. Он добавил, что отныне является болельщиком "Шапекоэнсе".

– Хочу принести свои соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе в Колумбии, - написал Марадона на своей странице в Facebook. – К сожалению, эти ребята выбрали не тот рейс. С сегодняшнего дня я являюсь болельщиком "Шапекоэнсе".

Игроки бразильского клуба попали в авиакатастрофу по дороге в Колумбию на финал Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ".

"Шапекоэнсе": Страшный финал перед финалом