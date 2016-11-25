Диана Арбенина: "180 по ночной Москве"

Известная певица, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина в интервью корреспонденту "СЭ" рассказала, что недавно ее остановил патруль за езду с неположенной скоростью. По словам артистки, представители ГИБДД простили и прав лишать не стали, хотя вполне могли.

– Когда-то вы любили гонять на машине по ночной Москве, Питеру…

– Вот недавно попала. Еду по ночной Москве, а на мосту то ли пять, то ли шесть патрульных машин. Мужички стоят, покуривают. Никого же нет, глухая ночь. И тут я со свистом – мимо них!

– Остановили?

– Спрашиваете! Подходят: "Девушка, здесь с какой скоростью можно ехать?" Я предполагаю: "Восемьдесят". Уже неправильно – можно было шестьдесят. Они смотрят на меня: "Восемьдесят? А вы ехали со скоростью сто восемьдесят". – "Да? Не может быть!"

– 180?!

– Может, и двести. Около этого. Хорошо, я умничать не начала. Слово за слово, как-то меня отпустили. Прав не отобрали. Хотя могли. (Юрий ГОЛЫШАК)

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