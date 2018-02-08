Десятикратный чемпион мира Постоянов скончался на 77-м году жизни

Десятикратный чемпион мира по пулевой стрельбе Валерий Постоянов скончался на 77-м году жизни, сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска. О причине преждевременной кончины спортсмена не сообщается. Прощание с Постояновым состоится 9 февраля в Петрозаводске.

Он родился в 1941 году в Иркутске, с 1957 года жил в столице Карелии.За время своей карьеры Постоянов десять раз завоевал звание чемпиона мира по пулевой стрельбе, семь раз становился серебряным призером мирового первенства.

Отметим, что Постоянов стал первым факелоносцем среди участников эстафеты Олимпийского огня "Сочи-2014" в Петрозаводске.